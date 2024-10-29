傳銷犯罪呈網絡化發展　內地前9個月起訴4627人

最高人民檢察院周一（28日）發布消息，今年1至9月全國檢察機關起訴4,627人組織、領導傳銷活動罪，一些犯罪分子為躲避監管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。其中劉某某等人註冊成立生物科技公司，開設專門網站並以「投資返利」等形式發展會員，5個月內吸收42萬多人，涉及內地31個省區市和港澳台地區。

此外，盛某某等人虛構「谷歌幣」區塊鏈項目，共發展6萬多名會員，非法獲利2,000多萬元人民幣（約2,200萬港元）。又有不法分子直接打着「國家項目」、「政府支持」等旗號開展網絡傳銷活動。如汪某假冒國家鄉村振興局副主任，宣稱與地方政府合作，通過在多地召開項目發布會、邀請影視明星站台等方式，推廣名為「銷銷樂」的網絡平台。截至去年7月，該平台共吸引9萬多名會員，形成多達245層的傳銷網絡。

也有不法分子利用網絡便利擴充傳銷層級，試圖以此讓自己隱身幕後，並讓資金來源和流向難以追蹤。如章某某等人開發「拼拼有禮」應用程式，以「拼團購物」為噱頭吸引群眾加入會員並在該平台充值下單拼團，4個月內即吸引379萬多人註冊，形成多達178個層級的傳銷網絡。