三跑10公里賽下月17日舉行　禁攜帶帽毛巾耳機等易吹飛物品

機場馬拉松報名空前熱烈，原定1.2萬個名額最終超額兩倍。「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」將在下月17日舉行。報名人數眾多，還有世界級跑手參賽，有機會破世界紀錄。田總賽事籌委會提醒，由於場地特殊，此次比賽將禁止選手攜帶易被風吹走的物品，主辦方亦會就此次比賽做特殊安排。

田總賽事籌委會主席王劍麟表示，今次三跑馬拉松各個組別的報名都爆滿，原定1.2萬個名額，實際報名人數逾3萬人。王劍麟還指，本次比賽吸引到世界級長跑名將參加，包括來自肯尼亞巴黎奧運會5,000米及1萬米賽事奪得第5名的Lilian Kasait RENGERUK。王續指，今次舉行馬拉松的場地平坦，轉彎位不多，若天氣晴朗風力合適，相信女子精英10公里國際賽有機會出現打破世界紀錄的好成績。

不過王劍麟提醒，由於此次馬拉松場地位於機場，馬拉松過程中附近會有飛機起降。為避免影響機場正常運作，選手會被禁止攜帶如帽子、毛巾、能量啫喱及耳機等易被吹飛的物品。配套設施上，大會更特別設計了防強風垃圾桶，以避免被吹飛。

另外，大會會放置欄杆及逾6,000個雪糕筒確保安全，同時設置水站及預備兩架噴霧水車。至於廁所方面，王劍麟指，有80至100個，參賽者不會同時起步及到達禁區，在亞博亦有時間如廁，相信數量充足。