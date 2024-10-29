提升大樓設施　學生為立會5地點構思活化和美化方案

正進行擴建工程的立法會綜合大樓，內裏不少地方和設施亦連帶得到提升。立法會主席梁君彥今日(29日)在社交平台貼文，指特別邀請了香港高等教育科技學院(THEi)設計及建築學系園境建築學的學生，為大樓現有5個公共地點構思活化和美化方案，預料有關地點將煥然一新並成為大樓的新亮點。

大樓內涉及活化和美化方案的5個公共地點，分別為大樓「鼓底」、宴會廳外的荷花池、位處三角形區域地下的議員入口2、立法會餐廳外的花園，以及5樓天台花園面向維港的海景角。梁君彥指由上月起，該學系的學生多次到大樓實地視察；上星期亦曾就初步設計概念，與秘書處相關部門和建築署人員交流意見。昨日(28日)該校的一眾師生又再抵達大樓並分為6組，每組就上述5個地點逐一介紹其具體概念設計方案。

他說不同設計概念都力求兼顧創意與實用性，令每一處地點都呈現不同面貌，令人賞心悦目，對於秘書處和建築署思考如何活化和美化大樓，甚有啟發。經詳細考慮，他和秘書長均認為以「年輪‧漣漪」為主題的整體概念設計方案最為突出，亦已就5個地點分別選出最佳設計方案。在新設計下，大樓「鼓底」的氛圍將由偏暗變得明亮；宴會廳外的荷花池可變身為層次豐富的園景；議員入口2將會是簡約而得體的迎賓入口；立法會餐廳外的花園可成為職員休憩的好地方，而5樓海景角有望不再是人迹罕至的「天涯海角」。

除了感謝THEi的師生為活化、美化大樓多個地點所付出的努力，梁君彥又提到已不是與THEi第一次合作。話說在不久前曾邀請一位THEi的優秀校友為立法會會議廳繪製一幅水彩畫，並將之製成文件夾，結果成為立法會紀念品店的熱賣品。