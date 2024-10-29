灣仔意式餐廳PIRATA爆食物中毒　六人食Tiramisu後屙嘔發燒

灣仔軒尼詩道一間意大利餐廳PIRATA爆食物中毒，衞生署衞生防護中心今日(29日)表示，兩批人士日前先後於上述餐廳午膳後，出現腹痛、腹瀉及嘔吐等病徵，兩宗個案共涉及六名病人，他們年齡介乎32至45歲，其中5人已求醫，當中2人需入院，其糞便樣本化驗後驗出沙門氏菌，全部病人情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為意大利芝士蛋糕(Tiramisu)。防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除個案會增加。

首宗個案涉及兩名分別41歲及45歲的女子，她們上周五(25日)於灣仔一間餐廳午膳，約9至19小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵；另一宗個案涉及兩男兩女，年齡介乎32至34歲，他們同日下午於同一餐廳用膳，約16至22小時後出現類似病徵。

防護中心及食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察，抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。調查人員初步懷疑有關食物未有徹底煮熟及貯存在不適當溫度。