超市貨架巨鼠咬膠袋　熱心市民餵貓變餵鼠

當局今年起引入熱能攝錄機及人工智能技術進行鼠患調查，並以「無鼠百分比」取代以往「鼠患參考指數」，有隱惡揚善之嫌。有網民拍片指，在灣仔會展對出海旁，有女士以貓糧餵流浪貓，吸引十多隻老鼠瘋狂搶食；另有網傳照片顯示，荃灣一間日式超市貨架上，出現一隻大老鼠啃咬蕎麥麵包裝袋。

鼠患不僅會損害環境衞生，還會傳染疾病。網上近日流傳一張照片，荃灣一間日式大型連鎖超市的貨架上出現一隻大老鼠，啃咬貨架上蕎麥麵的包裝袋，似乎一點都不怕人，顧客擔心有食品衞生問題，立即向在場職員反映。

亦有網民上載短片指，在灣仔會展對出海旁目睹一名女士，擺放貓糧餵流浪貓，但卻餵不到貓，反而吸引超過十隻肥老鼠開餐，可謂觸目驚心。該女士還表示 ，長期擺放貓糧在該處，讓貓咪隨時何以吃到食物，爆料網民則批評她「好心做壞事」，當時更有很多遊客圍觀，香港恐成「老鼠之都」。

此等「餵貓變餵老鼠」的行為相信並非首次。有其他網民表示，路經幾次都只是看到食物兜，以及很多大老鼠，直言「好恐怖」，希望有關部門加強巡邏，不要放任所謂「熱心人士」在海旁擺放糧食餵飼流浪動物，以免吸引老鼠「搵食」，影響市面衞生。