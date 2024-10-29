「康妮」料增強北上台灣　天文台指仍有機趨近閩粵

秋颱「潭美」在過去一兩日於越南中部沿岸減弱並消散，雖然對香港影響不大，但緊隨其後再有一熱帶氣旋「康妮」會在未來一兩日大致移向台灣南部並繼續增強，天文台預料其隨後有較大機會轉向偏北方向移動並靠近福建北部，但亦有機會移近福建與廣東交界一帶。另外，受一股乾燥的東北季候風影響，未來兩三日華南普遍晴朗，日夜溫差較大，廣東風勢頗大。

颱風康妮已增強為強颱風。在晚上8時，康妮集結在高雄之東南約780公里，預料向西北移動，時速約14公里，大致移向台灣南部並繼續增強。天文台今日(29日)在天氣隨筆以「哈囉、喂，康妮」為題，指康妮正影響呂宋以東海域，而衞星雲圖顯示康妮的環流廣闊，其對流雲團持續有組織地發展。該區的海水溫度高達攝氏28至29度，有利熱帶氣旋發展。預料康妮會在未來一兩日繼續增強，並且會受副熱帶高壓脊引導向西北方向移動，大致移向台灣南部。

根據電腦模式預測，康妮會在本周四(31日)遇上一道西風槽，受其影響，有較大機會轉向偏北方向移動，但康妮會否成功轉向要視乎西風槽的深淺和康妮橫過呂宋海峽的位置。熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示康妮較大機會轉向偏北方向移動並靠近福建北部。如果西風槽比預期淺而且康妮以較西南位置通過呂宋海峽，有機會未能轉向而移近福建與廣東交界一帶。