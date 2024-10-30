警車元朗衝紅燈險捱撞　網民 : 阿Sir呆咗幾秒打返「事後燈」

有網民昨日(29日)在社交平台上載一條長約40秒的警車衝紅燈車Cam影片，顯示在上周六(26日)晚上9時許，一輛警車沿元朗鳳池路往屏會街方向行駛，當駛至宏達路交界燈位前停下，期間懷疑警員睇錯燈號衝紅燈，適時一輛私家車沿宏達路往朗屏邨方向駛至，險攔腰撞向警車，幸司機及時將車煞停；此時，駕車警員隨即「篤油」駛往媽橫路燈位前停下，但當時燈號為綠燈可行車，約10秒後警車才開往屏會街方向駛去，當駛過燈位後，車上警員未知是否突然接到上峯通知需前往執行職務或知衰「補鑊」，隨即亮起車頂閃燈往元朗北方向駛走，片段亦至此為止。

有網民留言指，「阿Sir疑似睇錯燈呆咗幾秒打返事後燈扮無事」、「呢盞燈見過幾次有人睇錯燈沖佐(咗)出去」、「朗屏邨出果(嗰)個位，試過有人睇錯燈比(畀)呀(阿)Sir告危駕」，有人稱上址兩支交通燈位置設計有問題，「呀(阿)sir都睇錯箏(盞)燈，係咪應該要搞搞佢呢？前面就綠燈，後面仲係紅，年中唔知幾多人中招」。