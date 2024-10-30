赴電競網吧捅死職員　19歲疑犯割頸自殺未遂

四川省成都市周二（29日）有一名青年持錘仔和匕首，襲擊一名電競網吧員工後自殺。警方通報稱，電競網吧員工傷重不治，行兇青年仍在搶救，案件正在進一步偵辦中。

現場畫面顯示，該名青年行兇後手持小刀，反覆割自己的頸部，其身旁一名男子躺在血泊中無任何反應，旁邊還有一把錘。現場有不少民眾圍觀，有人大叫「自殺自殺他要自殺」，警方隨後趕到現場處理。有傳事件起因為工資糾紛，行兇青年疑不滿薪金補償計算，對一名公司職員稱「這個錢我不要了，給自己提前找個好墓地」。內媒曾致電涉事公司，接聽人員僅稱確實發生兇案，但具體情況不清楚。

成都市公安局高新區分局周二通報，警方當日上午10時許接報指，合作街道合作路某商住大廈有人持械傷人。民警經現場勘驗、查閱閉路電視畫面、走訪摸排、調查目擊證人，初步查明當日上午9時32分左右，19歲男子雷某某前往大廈二樓某公司櫃枱，與32歲男職員陳某某對話，至上午10時04分突然從袋內取出錘仔和匕首攻擊陳某某，對方負傷逃到一樓電競店門外倒地，雷某某隨後追到，用匕首自殘割頸數次。民警到場後用催淚噴霧將雷某某控制，並將二人送醫救治，惟陳某某傷重不治。