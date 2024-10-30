芬蘭總統訪華提朝兵援俄　警告或礙中歐關係

正在訪華的芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）周二（29日）與中方舉行會談時，討論到俄烏戰事、中歐關稅等議題。他批評北韓派兵援俄，包括運送武器和士兵，是對戰事的升級、擴大和挑釁；又指如中方支持俄羅斯，將為中歐關係帶來負面影響。

斯圖布周二晚在北京舉行的媒體會上表示，在3個多小時的會晤上與中方就雙邊關係、芬中貿易、合資企業發展，以及國際地區安全問題進行了極具建設性、非常開放和非常坦誠的對話。對於地區局勢議題，斯圖布指出有人不喜歡北約有南韓或日本等合作夥伴，如果北韓在促成歐洲邊境的戰爭，他們必須確保朝方不會在其邊境以南這樣做。他又認為，中朝關係目前不太舒適自在，已警告中方愈支持俄羅斯，與歐洲、特別是歐盟的關係就愈困難。

對於中國與歐盟有關電動車關稅的磋商談判，斯圖布稱未知這場談判最終會走向何方，但強調中俄關係會影響中歐關係，他們需避免陷入關稅升級、貿易爭端加劇的惡性循環中，營造公平競爭的環境，而這也是當前雙方談判的焦點。他又指，芬蘭單個國家的行動範圍有限，歐盟遵循多數投票原則，而像芬蘭這樣的國家則選擇棄權。