內地查處一批自媒體 涉抹黑軍隊形象煽動對立
2024年10月30日 09:00
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解放軍方隊以往參與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利周年紀念大會。
內地軍地職能部門近期處置了一批網上違法違規訊息及自媒體帳號，涉臆測編造虛假訊息，捕風捉影關聯炒作，嚴重誤導公眾認知，影響軍隊軍人形象。官方通報的案例包括多個自媒體帳號散布「我艦艇擊沉四艘外軍軍艦」等謠言，亦有帳號拼湊炮製「自嗨」解讀，編造「南海電子戰12小時」、「邊境爆發衝突」等虛假內容。
其他有關典型案例還包括一些帳號以「科學論證」、「解密探秘」等名義搞歷史虛無主義，編排「在中國戰場上被游擊戰打死的日軍只佔很小一部分」、「長津湖之戰的歷史事實有一個不通的地方」等錯誤論調，歪曲史實。另有網民惡意發布現役軍人姓名、部職別、身份證號等涉密訊息，甚至編造「兒子不顧反對去當兵，幾年後母親卻見到兒子的骨灰盒」等謠言。
另有帳號臆測散布「軍隊參與金融戰」等謠言曲解軍事政策，或在百度貼吧發布歪曲文職人員制度等不實訊息，成為負面情緒集散地。亦有帳號炒作「養一支軍隊耗費海量資金」，鼓噪「裁軍20萬緩解財政壓力」，挑動軍地矛盾；甚至惡意關聯冒用軍隊官方帳號訊息，開設假帳號並開展營銷宣傳。軍地相關部門負責人表示，將持續堅決打擊自媒體涉軍違法違規行為，歡迎有關部門和網民舉報。