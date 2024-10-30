內地查處一批自媒體　涉抹黑軍隊形象煽動對立

內地軍地職能部門近期處置了一批網上違法違規訊息及自媒體帳號，涉臆測編造虛假訊息，捕風捉影關聯炒作，嚴重誤導公眾認知，影響軍隊軍人形象。官方通報的案例包括多個自媒體帳號散布「我艦艇擊沉四艘外軍軍艦」等謠言，亦有帳號拼湊炮製「自嗨」解讀，編造「南海電子戰12小時」、「邊境爆發衝突」等虛假內容。

其他有關典型案例還包括一些帳號以「科學論證」、「解密探秘」等名義搞歷史虛無主義，編排「在中國戰場上被游擊戰打死的日軍只佔很小一部分」、「長津湖之戰的歷史事實有一個不通的地方」等錯誤論調，歪曲史實。另有網民惡意發布現役軍人姓名、部職別、身份證號等涉密訊息，甚至編造「兒子不顧反對去當兵，幾年後母親卻見到兒子的骨灰盒」等謠言。

另有帳號臆測散布「軍隊參與金融戰」等謠言曲解軍事政策，或在百度貼吧發布歪曲文職人員制度等不實訊息，成為負面情緒集散地。亦有帳號炒作「養一支軍隊耗費海量資金」，鼓噪「裁軍20萬緩解財政壓力」，挑動軍地矛盾；甚至惡意關聯冒用軍隊官方帳號訊息，開設假帳號並開展營銷宣傳。軍地相關部門負責人表示，將持續堅決打擊自媒體涉軍違法違規行為，歡迎有關部門和網民舉報。