6隻大熊貓居港　護理需求增　惟本港只有一間動物醫學院

本港目前已有6隻大熊貓，包括一對港產大熊貓龍鳳胎，未來對護理大熊貓的需求會增加，但香港只有城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院開辦的自資獸醫學士學位課程，院長Vanessa Barrs接受電台訪問表示，由於獸醫學課程緊密，院校目前不太可能提供大量有關大熊貓護理的本科課程，但學生可以選修相關科目，再到內地熊隻救援中心或熊貓中心實習。

她又稱，動物物種之間有很多相似的地方，一些野生動物與犬科很類似，大熊貓出現的問題，亦可以尋求相關獸醫協助，期待院校日後與海洋公園在大熊貓護理上有更密切的合作。

世界自然基金會自80年代開始致力保育當時屬瀕危動物的大熊貓，該會香港分會保育總監陳輩樂接受電台訪問表示，世界自然基金會近年協助內地保育大熊貓及牠們的棲息地，已見成效，大熊貓數目持續增長，當局最新估計現時有約1,900隻野生熊貓，世界自然保護聯盟已將大熊貓的受威脅級別從「瀕危」下調為「易危」。

陳續稱，大熊貓是四川山脈一帶的旗艦物種，牠們的存在代表該地生態環境非常好，目前與牠們潛在可以生存的數量仍有一段距離。大熊貓的棲息地曾被嚴重破壞，存在偷獵打獵問題，保育工作永遠不會足夠，否則不會有那麼多瀕危動物，他希望更多人認識及支持大熊貓保育，指商界的企業社會責任及學校加強相關教育，均對生態保育非常重要。