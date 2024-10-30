觀塘劫2500萬元手提電話案　運輸男涉曾與賊人聯絡被捕今午提堂

本月23日晚上，觀塘鴻圖道1至25號停車場位置發生劫案。警員經深入調查後，於周一(28日)以涉嫌「串謀行劫」在落馬洲拘捕一名姓許(22歲)男子，消息指他為當日負責運輸失竊手提電話的其中一人，初步懷疑他於案發前曾與賊人聯絡，相信他與案有關。被捕男子已被控一項「串謀行劫」罪，案件將於今日(30日)中午在觀塘裁判法院提堂。

案發當日晚上約11時39分，2男1女(22至42歲)正將一批共5,200部、總值約2,500萬港元的手提電話，於上址停車場內搬上一輛輕型貨車期間，7名男子從附近兩輛私家車落車，當中有人手持長刀及鐵錘，強迫3名事主分別登上該輛輕型貨車及另外兩輛私家車，並用繩和膠紙紮起他們雙手。7名男子隨即將3輛車輛駛離現場。

其後3輛車輛駛至大埔林村，該7名男子將輕型貨車上手提電話貨物搬到該兩輛私家車，並逃離現場。3名事主其後自行鬆綁，隨即報警求助。而3人的28歲男僱主發現他們失聯後，亦致電報案求助，該2男1女受輕傷毋須送院。而警員則於案發翌日凌晨，在沙頭角鹿頸路附近尋獲該兩輛私家車，但並未有發現該批手提電話，遂將案列作「行劫」。