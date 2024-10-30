盤錦化工廠13死大火處理報告　市長等48人受罰

遼寧省盤錦浩業化工有限公司去年1月15日維修烷基化裝置時發生洩漏爆炸起火，造成13死35傷。事故處理情況近日公布，14名事故責任人已全部判決完畢，3家事故責任單位和11名責任人員合計罰款5,957萬元（人民幣，下同，約6,482萬港元），盤錦市市委書記、市長、分管副市長等48名監察對象已分別受到不同程度的黨紀、政務處理處分。

遼寧省應急管理廳公布該宗事故責任追究及整改措施落實情況評估報告，指出事故企業已全面整改並恢復生產。浩業化工董事長、江達揚升施工隊長、中化十四建16萬噸烷基化裝置項目部施工負責人等14人被追究刑事責任，其中4人按照重大責任事故罪判決，9人按照工程重大安全事故罪判決，1人因其他罪行已在服刑中。

浩業化工有限公司開展了為期9個月的全廠停產大檢修，檢修項目共計519大項、17,424小項，檢修更換4,167台各類設備，同時深入排查治理事故隱患和突出問題。評估報告另提到，在一季度國務院安全生產明查暗訪中發現部分危化品生產企業主要負責人不清楚上述事故情況，吸取同類事故教訓、舉一反三工作仍存在盲區。