逾10名大三生受聘　當局首為準EO作職前實習　為期半年

現時公務員空缺率10%，為填補逾萬個空缺，政府去年採取新的招聘方式，把需學位學歷的職位申請資格擴至大學三年級學生。當局更首次舉辦行政主任職系職前實習計劃(EO職前實習計劃)，為近月獲得二級行政主任有條件取錄聘書的10多名大學生，提供職前實習機會，累積實戰經驗，打穩明年畢業後加入公務員團隊的基礎。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日(30日)在社交平台貼文，首屆EO職前實習計劃為期約半年，而昨午(29日)已舉行開學禮。她指計劃有兩大特色，其一是一般職系處聯同10多個決策局和部門，提供超過30個多元化的職前實習項目，實習生可以體驗不同的行政主任崗位和工作場景，了解行政主任不同範疇的工作。

其二是實習過程有資深同事帶領沒有工作經驗的同學，為他們提供適切的指導。準二級行政主任將會獲「一對一」配對一名資深行政主任同事作為導師，另有負責實習項目的主管提供工作指引及支援。

楊何蓓茵重申，對政府作為僱主來說，擇優而錄，盡早招攬一批年輕人加入公務員團隊，這對各部門和職系做好人力資源規劃也有幫助，而在「投身政府，共建未來」的道路上，大學三年級學生獲得有條件聘任已是快人一步。

她又指政府在去年6月容許大學三年級學生提早投考公務員職位，經過一年多時間，現時已有30個職系或職級，會考慮下一屆畢業的大學生或研究生。