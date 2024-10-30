超強颱風康妮逼近台灣　海南多河超警戒疏散3.7萬人

內地中央氣象台周三（30日）繼續發布颱風藍色預警，今年第21號颱風「康妮」已從強颱風級加強為超強颱風級。康妮中心位置在台灣台東東南方向約580公里的西北太平洋海面上，中心附近最大風力達16級，陣風可達17級，預計以時速15公里向西北方向移動，強度仍會增強。海南將防汛防風3級應急響應提升至2級，省內267座水庫正常溢流，多條河流超過警戒水位，目前已疏散3.7萬人。

康妮料於周四（31日）在台灣東部沿海登陸，隨後穿過台灣向浙江、福建一帶沿海靠近，逐漸轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。福建海事局發布消息，受冷空氣和康妮共同影響，省內沿海出現大風浪，風力可達9級，陣風10至11級。該省沿海16條客渡運航線周二（29日）停航，停航32艘船，兩條小三通客運航線亦停航，67個涉水工程和84艘施工船舶停工。

今年第20號颱風「潭美」已停止編號，但其殘餘環流持續影響海南等地，多地出現暴雨，局部地區有大暴雨到特大暴雨。海南南渡江、萬泉河、昌化江出現明顯漲水過程，部分中小河流可能發生超警以上洪水，洩洪導致萬泉河地區疏散1,752人。水利部長李國英召開會議，分析研判當前颱風發展態勢，部署颱風暴雨洪水防禦工作。海南省自然資源及規劃廳發布消息，全省出現8處小型崩塌或山泥傾瀉，已全部處置完畢，545人緊急疏散，無人傷亡。