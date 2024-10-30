深中通道南沙線今午通車　南沙往寶安僅20分鐘

連接深中通道和南（沙）中（山）高速的南沙聯絡線（下稱深中通道南沙線）將於周三（30日）下午3時正式通車，南中高速將與深中通道南沙線同步開通。通車後，廣州南沙前往深圳寶安車程將縮短至20分鐘，由南沙前往中山更只需15分鐘。

南中高速全長32.4公里，由主線及南沙聯絡線（萬頃沙支線）組成。其中主線長21.6公里，起於南沙港快速新墾互通，終至新隆互通，與江中高速、廣澳高速聯接；南沙聯絡線長10.8公里，起於新墾互通，終點通過萬頃沙互通聯接深中通道。項目全線為橋樑工程，設新墾、福安、保家、三豐、民眾南、岐江新城、新隆、萬環西路、萬頃沙9個互通交匯處，近期採用設計速度每小時100公里，雙向6線行車。

隨着南中高速正式通車，南沙至深圳前海以及南沙至深圳機場2條跨市巴士專線也將於周四（31日）開通。南沙至深圳前海跨市巴士專線始發於蕉門公交總站、經橫瀝地鐵站、終點在深圳前海灣地鐵站，發車時間由每日上午7時至晚上9時半，每20至30分鐘一班。南沙深圳機場巴士快線始發於蕉門公交總站、終點為深圳寶安國際機場T3航站樓，發車時間往深圳方向每日上午5時至晚上7時、往南沙方向每日上午7時10分至晚上10時10分；繁忙時間每30分鐘一班，非繁忙時間每小時一班。