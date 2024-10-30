中大常務副校陳金樑卸任回新加坡　智祟智：我們的巨大損失

中大常務副校長陳金樑近日亦辭任，不會出任明年1月起的第二個任期。

中文大學再有人事變動，繼現任校長段崇智將於明年1月卸任後，常務副校長陳金樑近日亦辭任，不會出任明年1月起的第二個任期。中大向教職員發信指，陳金樑因私人理由，將不會出任明年1月起的第二個任期，將於12月31日第一個任期完結時卸任，段崇智亦發信感謝他過去對中大的付出，並透露對方卸任後將返回新加坡，形容是「我們的巨大損失、他們的收穫」。

中文大學回覆查詢確認，陳金樑將於2024年12月31日，完成5年常務副校長任期後，因私人理由離任。大學校董會於昨日(29日)的會議決定成立常務副校長遴選委員會，展開招聘工作。該遴選委員會由校董會副主席陳德霖擔任主席，成員包括3位校外校董和3位校內教職員。候任校長和校長同意邀請現任副校長（教育）潘偉賢教授於2025年1月1日起署任常務副校長，直至新一任常務副校長上任為止。

翻查過去報道，大學校董會於今年4月通過再度委任陳金樑為常務副校長，任期為5年，原於明年一月起生效，除了陳金樑外，另一名副校長兼校董會秘書吳樹培在去年底被校董會解僱。