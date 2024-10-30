政黨指內地部門回覆　深圳4口岸將可辦初生嬰兒一次性通行證

現時攜帶新生嬰兒前往內地申請相關文件需至少5個工作天，有政黨指接獲7至8個新生嬰兒父母求助個案，指他們急需攜帶新生嬰兒前往內地。該政黨向內地相關部門後反映後，未來新生嬰兒父母可帶同新生嬰兒及相關出生資料，在4個指定關口辦理3個月內一次入境和出境有效通行證並即時領取，新措施需待廣東省政府確認才生效。

議員陳克勤指國家出入境管理局公民出入境管理司向該政黨回信，新措施讓新生嬰兒父母帶同新生嬰兒身份證明、出生證明及監護人身份證明等，到羅湖、皇崗、蛇口或深圳國際機場口岸，當場辦理3個月內一次入境和出境有效通行證。他們指，申請時無需提供具體原因，只要父母有需要則可即場辦理。

現時到中旅社申請相關文件需要5個工作天，他們指扣除假期後需要10至14天。被問及為何部分家長急需帶初生嬰兒前往內地，陳指沒問及相關求助個案是何許人，亦沒交代相關原因。但該政黨指內地居住環境較本港寬敞，有家長認為返回內地對母親坐月及新生嬰兒照顧較好。再問及「初生嬰兒」的定義，陳指只表示出生數日已經可以辦理。

陳又指相關政策須待廣東省相關部門落實，目前未有更多細節。該黨未來會向內地有關部門建議，研究進一步將深圳灣和港珠澳大橋口岸的入准予範圍，以便利選乘不同交通工具的家庭。