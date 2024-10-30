政府指搭建文藝創意生態圈　機管會明年公布擴大機場城市大綱

近年本港也銳意發展文化藝術。議員林琳今日(30日)在立法會口頭質詢政府會否制訂稅務優惠及租金寬減等措施，以吸引更多國際及內地拍賣行及藝術畫廊在港設立實體店，以及如何吸引人才以促進本地藝術生態的多元化發展。政府指機管局在2025年的上半年就擴大機場城市制訂發展大綱，而新發展項目包括構建一個匯聚藝術創作、鑒賞、展覽、交易和儲存於一身的藝術產業生態圈。

文化體育和旅遊局副局長劉震回覆指，投資推廣署向有意來港擴展業務的企業，包括拍賣行和藝術畫廊，提供一站式的支援服務，亦會提供各種後續的支援服務，而西九管理局會領頭建設香港的文藝創意產業鏈，推動建立完整的藝術品交易生態圈，吸引海內外具規模的拍賣行，藝廊和相關的專業服務機構進駐，擴大香港藝術品交易的優勢。

劉震續指，政府會聯同香港機場管理局，為機場城市進行規劃，打造成具規模和世界領先的新地標。新發展項目包括構建一個匯聚藝術創作、鑒賞、展覽、交易和儲存於一身的藝術產業生態圈，而機管局會在2025年的上半年就擴大機場城市制訂發展大綱。

政府一直通過政策措施，搭建一個完整的文藝創意生態圈。為了吸引文化藝術人才來港，政府將多種文化藝術專業納入人才清單，讓來自世界各地的具質素的文化藝術人才，更容易來港發展，亦會為參與政府或者其他認可主辦機構舉辦的文藝活動的短期訪客，提供無需申請工作簽證或者進入許可的入境便利，方便他們來香港進行交流，政府會繼續積極地推動人才培訓的工作，同時引入文化藝術人才，為提升文化藝術和創意產業的水準，提供更多文化的土壤。

議員鄧飛則關注要鞏固香港成為一個藝術品的交易樞紐，可是相關的藝術品保護和鑑證的本地人才不足，詢問當局有否就古典或當代藝術品的保護、鑑證和估值工作方面的人才培養，或有否設立相關培訓課程的計劃。

劉震指過去6個財政年度已撥款3700萬港元，由康文署和西九管理局轄下的博物館的進行藝術品修復人員培訓，並增加博物館見習和計劃和暑期實習生計劃的名額。當局早前也得到立法會的撥款，將會在新界興建一個文物修復的資源中心，希望日後有更好的平台，與海外有關專家更好地進行文物修復的交流。西九管理局亦會建立藝術交易的生態圈，當中會包括藝術鑒賞，藝術品估價和修復，藝術品的儲藏和藝術品後勤事宜等，當中亦有涉及人才的培訓。