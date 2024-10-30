警搗製售假茅台犯罪團夥　酒廠前員工參與其中

黑龍江省鶴崗市公安局專案組早前根據受害人提供的線索，通過大量摸排、偵查工作，發現一個以李某為首的生產、銷售、運輸假冒茅台酒的犯罪鏈條。犯罪團夥以低價當誘餌，更拉攏酒廠前員工參與其中，最終多人獲刑。

內媒周一（28日）報道，揭開上述假茅台酒的製售黑鏈條。受害人小劉疑買到假茅台後報案，警方邀請專業人員鑑定證實為假茅台。調查發現，李某是犯罪鏈條的核心人物，有一個19人的銷售假茅台團隊，以訂單模式銷售，如客戶有需求會聯絡基酒的供應商牟某，對方將基酒提供給製假的聯絡人，再聯絡曾在茅台酒廠工作的製作假酒人員，完成後送交物流公司業務的負責人，再發往全國各地。

銷售團夥通過在互聯網上大量購買微信交流群，並在群內發布銷售名酒的消息，每箱6瓶，按照3,000元（人民幣，下同，約3,300港元）、5,000元（約5,500港元）、8,000元（約8,800港元）三個檔次銷售。鶴崗市南山區人民法院今年4月以假冒註冊商標罪判處李某等5人有期徒刑並處罰金，以銷售假冒註冊商標的商品罪判處10人有期徒刑緩期執行並處罰金。