地產經紀兩度強姦14歲少女罪成　判囚8年半

一名地產經紀被指帶兩名未成年少女到屯門一酒店房食大麻，期間取出震蛋問少女「試唔試」，之後更兩度無套性侵14歲少女。涉案地產經紀早前在高等法院受審，被裁定兩項強姦罪成，連同他早前承認的一項販毒罪，今（30日）一併在高院判刑。法官批評被告處心積慮犯案，把事主當作發洩性慾的工具，判他入獄8年半。

29歲男被告葉嘉城，任職地產經紀。他被控於2019年11月20日，在屯門一酒店房間，非法販運草本形態的大麻、兩次強姦當時14歲的X，以及威脅當時15歲的Y，意圖使Y受驚。被告開審前承認販毒罪，但否認其他控罪。結果陪審團以5比2裁定兩項強姦罪成，另以6比1裁定刑恐罪不成立。法官批評被告沒使用安全套下強姦女事主，其中一次更在事主體內射精，形容被告把事主當作發洩性慾的工具，令人髮指。考慮到量刑整體性，就3罪判被告入獄8年半。

控方案情指，被告在2019年11月透過交友程式「Heymandi」認識女童Y。同月19日晚上相約Y及其朋友X到屯門一酒店房間食大麻。3人吸食大麻期間，被告取出震蛋，問X及Y「試唔試」。3人飲酒玩遊戲後各自入睡。期間，被告脫去X的衣物，又稱：「你都唔係處啦，你驚乜啫」。X回答說她是處女，被告之後先後強姦X，過程中X有叫「唔好」。被告警誡下說，Y事後向他索取 10萬港元，並聲稱如果不依從，就會和X一起報案，指控他強姦。

案件編號：HCCC231/2023