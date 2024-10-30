盛傳C朗明年來港設博物館　文體旅局指或加入推介項目

世界各地均有設立私營博物館，協助文化保存，不過本地私營博物館受場地、支出、宣傳等限制，令生意不佳。在今日(30日)的立法會會議上，有議員向文化體育及旅遊局作口頭質詢有關政府對私營博物館的支援事宜。對於有消息指足球球星C朗拿度私人博物館明年來港，文體旅局副局長劉震就表示，會將受市民、旅客歡迎的博物館加入推介項目，響應「無處不旅遊」。至於本地的私營博物館，他就表示政府現時未有打算立法規管私營博物館或制訂相關的認證制度，也沒打算制訂私營博物館標準支援機制，但會因應政府政策目標、社會期望等，在資源許可的情況下為私營博物館提供支援。

劉震表示，據了解，香港有數十間私營博物館，其中香港海事博物館是唯一獲政府直接資助的私營博物館，以象徵式租金租用中環8號碼頭，並獲政府撥款支持營運。該博物館近3個財政年度，分別錄得約6.6萬、5.3萬、10.6萬名參觀者，其中免費入場人士佔3成，主要為學校參觀團。

劉續指，為由康文署管理的15間博物館及2個藝術空間各有不同重點及主題，為市民及旅客帶來不同體驗。由於康文署博物館由籌劃到營運，都有詳細規劃，以肩負政府相關政策的使命，而私營博物館自由度高、限制較少，亦可以更商業化的方式營計，故政府考慮支援私營博物館時，要視符整體資源配置及優次，以免造成公帑浪費。

他又表示，政府亦歡迎有意營辦博物館的團體申請資助文化、藝術項目或活動的計劃，亦可申請以短期形式，使用空置的政府土地作社區、團體或非牟利用途，政府會以政策目標及運審標準考慮是否以象徵式租金批出短期租約。今年有兩宗私營博物館的短期租約申請象徵式租金支持，正由相關部門與其他申請一併考慮中。

議員顏汶羽指，據悉，足球明星C朗拿度的私人博物館明年中會來到香港，關注若消息屬實，當局會如何善用並推動旅遊發展。劉震回應指，局方會向市民及旅客推介一些私營博物館，尤其是深得旅客和市民歡迎的博物館，更會加入推介項目中，此舉亦響應「無處不旅遊」的原則，而局方日後亦會繼續宣傳推廣市民有興趣的景點或博物館。