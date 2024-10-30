赤洲恐龍化石發掘工作繼續　探知館5日吸引5600人參觀

本港早前於赤洲發現第一塊恐龍骨骼化石，政府預料該處會有更多化石出土。發展局於今日(30日)表示，自消息公布後，古物古蹟辦事處聯同專家團隊，持續在赤洲島進行發掘，望能盡快完成採集化石樣本，作深入研究和鑑定。局方於上周五(25日)在文物探知館展出經初步清修的恐龍化石後，至今已錄得近5,600參觀人次，當中不少是學生和遊客。另一方面，探知館庭院興建臨時工作室及展示室的工程亦正在進行，預計年底前落成，屆時市民可於現場觀看專家清修化石的過程及已清修的化石，進一步了解化石的發掘和清修工作。

局方表示，赤洲位於香港東北水域，島上並沒有登岸設施及水電供應，專家及工作人員需要手攜發電機及挖掘工具登島，令發掘工作難度倍增工作，對專家們為建構「香港恐龍故事」而作出的努力表示感謝。

局方又指，除內地專家外，政府亦積極聯絡本地專家學者，為日後開展研究、舉辦科普教育活動和展覽提供意見。目前古蹟辦已舉行了兩場有關恐龍的講座，而漁護署亦安排了一系列有關地質、化石及古生物的講座，未來會繼續舉辦相關科普教育活動。