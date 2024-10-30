截至上月底有1350人參加工傷僱員復康計劃　七成於治療後康復

勞工處今年5月起，將工傷僱員復康先導計劃，由建造業擴展至飲食及酒店業和運輸及物流業。當局表示，截至今年上月底，共有1,350名建造業、飲食及酒店業和運輸及物流業的工傷僱員參加了先導計劃，佔所有個案大約八成，當中約七成參加者經治療後已達致醫療上最大程度的改善。

勞工及福利局局長孫玉菡今日(30日)書面回覆議員質詢，由2022年9月至今年9月，勞工處接獲根據《僱員補償條例》呈報涉及僱員因工傷引致不能工作超過3天的建造業補償聲請（不包括致命個案）約有6,900宗；截至今年9月底，根據已呈報的工傷個案識別了4596名初步符合資格參加先導計劃的建造業工傷僱員，共有1011名建造業工傷僱員參加了先導計劃。

此外，他又稱截至上月底，共有1,350名建造業、飲食及酒店業和運輸及物流業的工傷僱員參加了先導計劃，主要涉及挫傷及瘀傷、扭傷及拉傷、骨折等，佔所有個案大約八成。當中約七成參加者經治療後已達致醫療上最大程度的改善，大部分是在開始接受先導計劃的治療後五個月內康復，已有939名已康復僱員復工，當中有413名從事同類工作的康復僱員中，329人為建造業僱員；而在73名從事其他性質工作的康復僱員中，63名為建造業僱員。