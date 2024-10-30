逾90%受訪者不了解網上淫褻不雅內容規管方式　議員促檢討法例

有網上媒體不時發布淫褻及不雅物品，兒童及青少年容易接觸相關資訊。有議員批評現時審裁處審裁委員制度沒有廣泛代表性，促請政府研究及檢討《淫褻及不雅物品管制條例》下的規管制度，又要求相關執法部門加大巡查及執法力度。

議員陳曼琪今（30）日在立法會動議不擬具立法效力的議員議案，她在9至10月透過網上問卷並得到616份回覆，81%受訪者曾憂慮未成年子女或青少年受到淫褻及不雅物品的不良影響；超過45%受訪者不了解條例三級評審機制的內容；高達82%受訪者表示不知道淫審處如何評定淫褻及不雅物品，有超過90%受訪者並不了解對互聯網上淫褻或不雅內容的規管方式；只有近9%受訪者認為淫審處審裁委員組成能夠代表市民大眾意見。

相反，近80%受訪者認為應該擴大審裁委員小組人數，並加入社會不同界別人士。83%受訪者認為需對淫審處審裁委員進行培訓；此外，僅有不足4%受訪者認為互聯網上淫褻物品的查詢規管及投訴渠道足夠。亦有超過81%受訪市民認為政府需要研究檢討條例，及超過93%受訪者認為政府需要加強宣傳及公眾教育，保護青少年免受淫褻及不雅物品的不良影響，建設良好家庭家教家風氛圍。

針對上述調查結果，她指大眾普遍憂慮未成年人會受到淫褻及不雅物品的不良影響，不了解條例三級評審機制內容和如何規管，尤其是網上規管方式。另外，淫審處的運作透明度不足夠，淫審處審裁委員小組的組成較為狹窄，代表性不足，亦認為淫審處審裁委員的專業培訓非常需要。此外，條例的查詢規管及投訴渠道非常不足夠並缺乏有效的宣傳及教育。

她指淫褻及不雅物品對兒童和青少年有不良影響，期望政府研究及檢討《淫褻及不雅物品管制條例》下的規管制度、審裁處審裁委員制度。她又要求相關執法部門加大巡查及執法力度，建設良好家庭家教家風的公眾教育及宣傳。

提出修正案的議員梁毓偉期望當局「防止不良及不雅資訊在網絡上發布和流傳」；並「向兒童和青少年灌輸正確兩性關係及價值觀」。他指早前有青少年在網上認識不法之徒，被引誘向其發放裸露照片，騙徒在網上發布相關內容，直至該青少年身心受影響才被家人發現。他又引述香港大的研究指40%不情願地受到裸露訊息，認為當局應杜絕該資訊在網上發酵，避免青少年受二次傷害。

商務及經濟發展局局長丘應樺指現時淫褻刊物3級機制和電影三級機制不同，第二類不雅物品相當第三級電影、只能向成年人發布，而第三級淫褻刊物刊物完全禁止發布。他解釋截至2024年9月審裁委員小組成員，現時有超過770個成員，當中70%是男性、30%女性、70%報稱高等教育或以上、兩成是專業人士。

他指2019年推出一系列措施擴大其代表性，現時亦可在有需要時參考文學及美學專家意見，又指出現時覆核情況透明度高。