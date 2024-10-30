教育局辦珠海航天交流團　資助高小及初中生參觀太空中心

教育局舉辦珠海航天航空探索之旅2024/25，讓高小及初中學生通過參訪珠海太空中心，認識國家在航天及航空科技上的發展和成就，學習科普知識，培養對創新科技的興趣。局方今日(30日)表示，已委託承辦機構於2024年12月至2025年8月籌辦為期1天的行程，供小四至中三學生參加，每名參加者團費為550港元，參加者只需繳付30%團費，即165港元，學校可考慮使用全方位學習津貼支付，餘款由教育局資助。

當局指出，行程的報名人數最多為每校88名師生，包括80名學生及8名教師，每所學校的師生參加比例為1比10，成團人數最少為33人，每個交流學習團可由一所或多所學校組成，每所學校參加行程的提名人數最少為11人。當局續指學校應積極鼓勵以往從未參與內地交流計劃的學生參加，讓他們在小學及中學階段，均能參與最少一次獲資助的內地交流計劃。

行程上，學生全日均會在珠海太空中心進行參觀，分別會進行科普課程、製作飛機模型、操控無人機手工體驗環節，以及體驗館內設施。參加者必須出席由承辦機構為有關交流行程安排的出發前簡介會，以了解計劃的行程內容及學習重點。