指100條境外影片僅13條評為第三類　議員質疑淫審處把關能力

針對網上媒體發布發布淫褻及不雅物品，議員楊永杰關注淫褻物品審裁處能否把關，指過去5年放生14宗懷疑第三類內容，今年上半年100條境外影片只有13條被評為第三類，質疑審裁員過分開放。他又指部分串流平台有第三類影片遲遲未下價，指出政府應加大執法力度。他又指出現時只有750名審查員，應該增加至1,500名，而是措施未能有效保障青少年。

對於網上的不雅影片，議員梁文廣指指現時的處理手法通常是以投訴為主導，當電影報刊辦或執法部門接到投訴之後，就要轉介到淫審處去評級。根據以往的數字，100條影片的投訴有13條是評為三級淫褻物品，佔總數不夠兩成。他質疑被評二級不雅物品毋須下架，是否適宜在無年齡限制的平台上發布。他認為網上的內容沒有適當的指引和過濾，青少年就很容易接收到色情暴力的內容，影響心智發展。

他指以投訴為主導的做法不是那麼理想。互聯網供應商除了要遵守條例之外，認為政府應該要加強規管相關媒體服務的供應商，促請他們更加主動地巡查他們的網絡平台，自行將一些有問題的影片送審，也都要將一些有問題的影片下架，如果遇到一些可疑影片，應設立觀賞限制或者加警告字句以限制未成年人的瀏覽，減少不良訊息的傳播兼負起社會責任。

議員陳健波要求審裁員定期接受網上評級訓練，以盡量收窄審裁員的評定物品級別的差異，務求有效壓制淫褻及不雅物品的發布，減少青年和兒童接觸不良資訊的機會。若果物品被審裁處評定為三級，相關個案應交給執法部門跟進和採取行動，包括將相關影片刪除，確保影片無法在香港播放，若個案涉及境外網頁，需要境外機構跟進，執法部門或電影報刊辦將個案轉交海外執法機構或境外網站營運商，要求加上警告字句或移除有關內容等行動

金融務界議員李惟宏指有調查發現6至17兒童中，近半曾透過互聯網接觸血腥暴力影像，超過40%曾接觸色情資訊。他建議政府和社交媒體加強合作，識別使用者是否成年，採取有效措施避免青少年接觸淫褻物品，同時成立資訊中心教導大眾如何舉報或將相關下架。

另一議員邱達根指部分一級刊物亦有超過底線的內容，指出現時人工智能更精準客觀判斷。他又建議可以參考外地方式，透過年齡分辨級別非只用含糊的一、二、三級。

社福界議員狄志遠應該應加強家長保護權，建立分享網絡分享經驗及資源。他又指出歐美亦有相關法例保護兒童，保護兒童是社會共同責任，需要為下一代建立更好成長環境。