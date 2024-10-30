本地廢木回收率5年升1成　回收基金9年批出780萬資助

本港廢棄木材回收率近年持續上升，環境及生態局今日(30日)回覆議員邵家輝就轉廢為材的書面質詢時，透露由2018年至2022年的5年間，本港每年廢棄木材的回收率由3.6%升至13.5%，而回收後的木材會用作製成貓沙、木碎、木顆粒、家具和戶外鋪地材料等產品。而回收基金自2015年至今共批出資助6個有關廢棄木材的項目，涉及金額共約780萬港元。

邵家輝引述本港木材行業人士指，香港每年產生大量來自家居裝修(包括更換傢俬和地板)和建築工程等方面的廢棄木材，但由於缺乏有效的回收重用及升級再造安排，該等木材大多被棄置在堆填區，期望政府提供足夠的支持，讓舊木材得以回收重用及升級再造。

環境及生態局回覆指，政府為回收業界提供的支援主要基於市場經濟和公平競爭的原則，並同時考慮各項回收物種類轉廢為能、轉廢為材的可行性，以提高回收的成本效益。其中一項支援措施是為回收業提供專供回收用途的土地資源例如環保園，以可負擔的租金為回收業界(包括廢棄木材回收業)提供用地，培育和促進發展本地環保再造工業，長遠建立循環經濟。現時在環保園有一間廢棄木材回收商自2017年8月開始營運，主要處理廢木卡板和樹幹。

當局提供的數據顯示，自2018年起的5年，每年廢棄木林的回收率都有上升，由2018年的3.6%，升至2022年的13.5%。棄置量方面，2018年每日有427公噸佔最多，而2022年每日只有207公噸，該些廢木材包括木料、藤、木卡板、木製品、木筷子等。惟環保署並無另行就木傢俬及家居裝修和建築工程所產生的廢棄木材量收集相關數據及統計。

就各項回收物的處理，就區域合作而言，國家生態環境部編制的《粵港澳大灣區生態環境保護規劃》大力推進「無廢灣區」建設，粵港兩地已建立緊密的環保合作交流機制，共同探索發展整個大灣區區域性循環經濟的空間和模式，共同發展綠色產業、綠色能源和相關設施。