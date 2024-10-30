配合建立留學香港品牌　當局料2027年前大學宿位增至5萬個

當局有意建立「留學香港」品牌，有議員關注大學宿位問題。當局表示在宿舍發展基金下，教資會資助大學獲相當於建造費用最多75%的非經常補助金，以供興建15個學生宿舍項目，增加合共約13,500個宿位，目標是在2027年或之前陸續落成。而根據教資會資助大學提供的資料，於2023年9月可供編配的學生宿位合共約37,600個，計及宿舍發展基金項目的未來供應，宿位數目預期將在未來數年逐步增至約50,000個，以照顧包括新增學生的需求。

另外，政府已在北部都會區預留至少80公頃用地發展「北都大學教育城」，在規劃時亦會預留彈性，便利學生宿舍發展。而《施政報告》中亦推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。

當局續指，就教資會資助大學授課課程而言非本地學生實際就學人數約為14,869人，其中10,450人來自中國內地，而本地學生人數約為76,359人，非本地學生的比例約爲19%。而教資會資助大學在2023/24學年開始時所有宿位申請當中的本地學生及非本地學生相對比例分別為55%及45%。

當局預計各大學將繼續因應本身條件，以「留學香港」品牌向世界各地推廣香港高等教育的優勢，循序漸進錄取更多非本地學生來港升學，亦樂與院校和各界人士探索靈活創新的方法增加宿舍供應。