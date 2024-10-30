彩虹邨分三期重建　首批三座樓兩校舍　居民4年後遷新美東邨

彩虹邨重建方案今日(30日)出爐，邨內11座樓將分三期重建，整個重建方案從第一期住戶入伙至最後一期住戶入伙，預計需要約15年完成。當局計劃先清拆金碧樓、碧海樓、丹鳳樓及兩所空置校舍，受第一期重建影響的居民將搬到2028至2029年入伙的新美東邨。受第二、三期清拆影響的其餘約三分之二住戶將會搬遷至重建後的新彩虹邨。黃大仙區議會將於下月5日討論彩虹邨重建研究的清空及遷置建議方案。

據區議會文件顯示，第二期計劃包括重建錦雲樓、紅萼樓、金漢樓和白雪樓，該些住戶將會遷至新彩虹邨第一期，同時建議於二期清拆同樣位處龍翔道旁的四座住宅樓宇，以騰出土地擴闊一段龍翔道及重新配置現有於紅萼樓和金漢樓附近的巴士停泊灣。

第二期的建築工程將會於第二期清拆完成後立即展開，估算第二期建築工程完成後可提供約4,100個新公營房屋單位和相關配套設施，作為第三期的遷置資源，預計大約於2042年至2043年落成入伙。

第三期重建計劃包括翠瓊樓、金華樓、綠晶樓、紫薇樓和多層停車場，第三期的彩虹邨住戶將會遷至新彩虹邨第二期。部分綠晶樓及紫薇樓附近的土地將會騰出，以連接太子道東及龍翔道，以及為新彩虹邨第三期提供車輛出入口。當局估算第三期建築工程完成後可提供1,900個新公營房屋單位和相關配套設施，預計大約於2048年至2049年落成入伙。