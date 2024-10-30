21歲裝修工人借戶口作「洗黑錢」　官指須加以阻嚇判囚32個月

一名男子疑將銀行戶口借給別人使用，並被用作「洗黑錢」，涉款362萬港元。他今日(30日)在西九龍法院(暫代區院)承認一項「洗黑錢」罪。法官指，「洗黑錢」是嚴重罪行，有必要阻嚇。而因借出銀行帳戶，被利用帳戶洗黑錢案的猖獗性有變本加厲的迹象，故批准控方的加刑申請，並加刑30%，考慮到被告認罪等因素，判他入獄32個月。

現年21歲被告鄧兆軒，從2022年9月開始任職防水工程建築工人，每月工資約2萬港元。之後轉職假天花裝修。案情指，2021年8月5日及6日，女事主接到聲稱是內地銀行及執法機構人員的來電，指控她在內地干犯罪行，要求披露其個人及銀行帳戶資料。2021年8月7日，女事主檢查其銀行帳戶，發現款項被挪用，當中包括轉往被告的銀行帳戶的80萬港元，於是報警。

執法人員調查下拘捕被告。在錄影會面中，被告承認親身開立該帳戶，並有銀行卡。但關於該帳戶的其他問題，被告則保持緘默。該帳戶顯示，在2021年8月6日至10日期間，帳戶有14筆總額362萬港元的存款(包括來自女事主的存款)，款項有鏡像交易，同日快速提款，帳戶剩下小額結餘。

案件編號：DCCC 1205/2023