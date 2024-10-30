議員斥淫審處管不了管不好　間接導致網上淫褻不雅資訊氾濫

議員謝偉銓今日(30日)在立法會上強調政府的施政必須與時並進、不斷改革，不時檢視和革新一些已經過時的法例和制度，他指《淫褻及不雅物品管制條例》和淫褻物品審裁處的制度，當初制訂的時候主要是針對電影、電視、報刊等舊時代的媒體，對於新時代的網絡資訊包括各類的手機通訊、程式、短片、分享平台理論上都有涵蓋，但實際上就是管不了、管不好，間接導致網上的淫褻和不雅資訊氾濫，不斷地荼毒兒童和青少年，有必要像原議案的建議作出檢討，並利用一些自動辨識網上不良資訊的科技主動出擊，以及加強對互聯網供應商的監管，而不是被動地，有人投訴然後才做事，有人將物品送檢才開會審查。

對於有人擔心加強網絡巡查和執法會否變成打壓資訊和言論自由，謝偉銓指事實是經常將人權自由掛在嘴邊的多個西方國家近年也紛紛立法加強管控網上的資訊，包括針對AI生成影像以及容易令青少年上癮的網絡演算法。他指香港現時的情況，除了違反法律的淫褻和不雅資訊，網上也有一些令心智未成熟的青少年產生不良影響的訊息，例如是有違中國人傳統的倫理道德的內容，有關訊息雖不違法但有違傳統優良倫理道德的資訊，但靠自律是不夠的，須積極推動建設良好家庭家教家風的公眾教育和宣傳，向兒童及青少年灌輸正確的價值觀。

議員周浩鼎指出，由2019年開始到2023年，涉及發布不雅物品的檢控和定罪的人數，由2019年的50多宗檢控，跌至2023年18宗的檢控和定罪，而2023年的檢控宗數雖跌到5年以來的新低，但不雅影片依然在一些社交平台氾濫。他要求政府增撥人手處理，特別是有關應方面的執法。其次就是考慮採用AI人工智能去做一些相關的辨別，可能會比較快速和容易，畢鸕針對淫褻和不雅的物品的發布，係靠舉報的方式是比較被動。

另一議員蘇長榮指依賴投訴方式規管成效有限，不能以自行送檢的模式，應制訂法律要求社交平台核實年齡、網絡供應商為青少年過濾資訊。他指出現時對淫褻物品定義不清晰、空泛，出現令人費解的裁決。