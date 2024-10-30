《城市創科大挑戰》發明實用性創意兼備　創科裝置助提升行山安全

無論是平日或是假日，都有不少市民熱衷行山，今年展開的第二屆《城市創科大挑戰》主題是「香港有計」，副題之一的「山人有計」就是圍繞利用創新科技提升郊野公園營運管理及遠足者大自然體驗。比賽的大學/大專院校組和公開組中，湧現不少令人眼前一亮的意念，當中優勝方案「山手掣」和「可調太陽能信標」，都能讓行山人士及時接收到各種重要資訊，讓行山過程更方便及安全。

開發「可調太陽能信標」的團隊成員，來自香港中文大學的韓君信表示，最初參賽原因是自己與一班志同道合的好友熱衷行山，卻看到行山徑指示牌較為陳舊或「呆板」，便想開發一個裝置，盼準確地向行山者傳送包括天氣狀況、行山徑路況等重要信息，提供周邊景點資訊，甚至提供寓教於樂的體驗來了解大自然，相比現時傳統指示牌更實時、準確及具互動性。

團隊另一成員是來自香港科技大學的Perm Soonsawad，Perm補充，行山人士遠足時，可能不太清楚目的地的情況，而他們只需在手機安裝相應的應用程式，即可通過可調太陽能信標以藍牙技術將有關資訊傳送到用戶手機上。除上述提及的重要訊息外，也可讓用戶知悉他們沿路的環境，以及周邊一些特色商店、餐廳和出口資訊，讓行山者有更充足的準備並提升遠足體驗。Perm續指，目前產品開發主要集中在降低能源消耗、提供個人化內容和自動化等方面。對於之後研發資金的運用，他們計劃投入50%或以上的資金用於後續產品開發，相信對香港的旅遊業及相關行業都會有一定的裨益。

另一優勝方案名為「山手掣」，其研發團隊是由來自兩間不同院校的同學合作組成。團隊成員張文曦表示「山手掣」能提升現有標距柱的功能，該裝置主要安裝在行山徑途中，途經的行山者可以隨時按下按鈕，以了解最新的天氣情況及山徑資訊。

張文曦續指，團隊計劃其後沿着山徑安裝氣象站配套，氣象站會設在沿途的營地或一些主要地標，以方便行山者獲取最新的天氣資訊及完成簡單的天氣預測。若行山者通過按鈕了解到將有雷暴或惡劣天氣，裝置會給行山者推薦最快的離開路徑。

鑑於一些山徑可能沒有網絡覆蓋或訊號較差，張相信，團隊開發的裝置能更有效提升行山者的旅途安全性及舒適性。對於產品的後續開發，他表示目前主要集中在將不同平台的資訊進行融合，例如將氣象站所預測的天氣情況，與其他天氣預測平台的數據融合，以得出更準確的預報。

提到大會舉辦的工作坊團隊另一成員何浩璋就認為，工作坊指導參賽者如何準確介紹及演繹自己的方案，對於專注做研發的院校同學而言比較實用。何還稱，工作坊中不少小組活動頗有意思，例如一些產品或創意比較天馬行空，但通過一些講解技巧，也能讓更多人明白產品的功用，方便團隊將方案推廣至令更多人認識。另外，在工作坊中還能與不同參賽團隊交流，啟發靈感。

由即日起至11月3日，第二屆《城市創科大挑戰》創意展在香港科學園展出23個來自公開組及大學/大專院校組的優勝方案，現場亦設有AI照相館及互動遊戲，歡迎市民到場親身體驗創新方案原型，與優勝隊伍交流及分享用家感受。