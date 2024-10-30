飯堂外判公司拒學生帶外賣進校　學院將整改

吉林省長春大學旅遊學院近日傳學校外判餐飲公司人員不但禁止學生買外賣回宿舍，又從學生手中搶走外賣直接掉進垃圾桶，甚至試圖強行將另一名學生拖上車。學院相關工作人員表示，學校允許學生購買外賣，對事件感到非常憤慨，並已與餐飲公司溝通，要求制止此類行為，並向受影響學生道歉。

網傳影片顯示，在學院飯堂入口的樓梯上，餐飲公司一名男子攔住一名手握外賣的女學生，不停問「你這份餐是哪兒來的」。女學生多次嘗試繞過對方，卻沒成功。在另一段影片中，該男子從女生手中搶走外賣，二話不說就掉進垃圾桶。他還試圖強行將另一名男學生拉上車，對方奮力反抗。有學生指出，由於學校食堂與宿舍相通，要回宿舍必須經過餐廳。有學校餐廳工作人員稱，片中搶外賣男子為餐飲公司小程序的老闆，他與外面的商家聯手惡意競爭，通過小程序一年賺超過30萬元人民幣（約33萬港元）。

長春大學旅遊學院有關負責人周三回應稱，校方正積極處理此事，校領導也在開會研究處理結果，暫不便透露涉事餐飲公司的具體情況。至於會否整改「外賣進校園」的情況，該負責人表示肯定。