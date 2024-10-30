議員重提大衞像評不雅爆國際笑話　斥網上色情資訊氾濫無王管

教育界議員朱國強指自己作為小學校長，十分關注淫褻及不雅物品對於未成年的學生、兒童和青少年的負面影響。現時學生很容易在網上的群組、網站或討論區接觸到淫褻或不雅內容的色情漫畫、小說、相片甚至是視頻。

他指不少個案顯示學生沉迷惘上色情的資訊，會令到他們性觀念偏差，甚至無視親密關係的界限，在校園也曾出現不當行為，甚至是因一時衝動而干犯性罪行。他說每次有青少年跌入色情的陷阱，都會令到教育界感到痛心。

現行條例雖然可以管制在香港出版，但當局對於網上淫褻或不雅內容，一直都是採取投訴主動的方式去處理。根據當局7月回覆立法會質詢提供的數據，過去5年無論是投訴、檢控還是定罪的個案數字都非常低，同色情資訊氾濫的情況相比簡直不成比例。

政府以往多次檢討條例冀可完善制度，他指網上色情資訊氾濫的問題仍然是未得到有效解決，甚至是出現無王管的情況。相反大衞像及村上春樹的著作，則先後被淫褻物品審裁處評為不雅物品，從而爆出國際笑話。普羅市民看在眼裏，難免有人批評說該管的就不管，而有關法例每次檢討都是高高舉起，輕輕的放下，草草收場，實在不理想。

他同意檢討現行制度，加大巡查和執法力度等的建議，但亦必須同時加強性教育和資訊素養教育，讓學生知情、識性，培養他們識別與抗拒網上不良資訊的能力。