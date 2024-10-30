私煙舉報首9個月錄5600宗　4年僅14人派「點心紙」被定罪

公屋私煙販售問題嚴重。財經事務及庫務局局長許正宇今日(30日)回覆議員質詢時指，2024年截至9月，海關接獲的懷疑私煙活動舉報已有5,640宗，較去年全年多6成2。而由去年1月至今年8月，控煙酒辦就展示或派發吸煙產品廣告的違例行為，共發出124張傳票及43封警告信。由2021年至今，共有14人因涉及派發吸煙產品廣告而被定罪，最高判罰款8,000元。

許正宇引用海關數據指，2022年共錄得2,575宗走私香煙到港的個案，涉及市值17億港元；翌年錄得10,452宗個案，較20222年升3倍，涉及市值近19億港元。截至9月，今年已經有14,198宗走煙香煙到港的個案，市值總金額8.4億港元。坊間有意見擔心連續兩年加煙稅會導致私煙更為猖獗，他就解釋，個案數目及拘捕人數較2022年大幅增加，主要是由於香港與內地恢復全面通關後，在出入境管制站截獲管有超逾免稅數量的煙草產品的入境旅客數目大幅上升。

至於涉及買賣私煙的被捕人士，今年截至9月就有244名賣家及262買家被捕，506名被捕人中，有207名為41至60歲人士，198名年紀為61歲或以上。而去年全年涉及私煙買賣人士共有586名，當中185人為賣家，401人為買家。