港大研究揭糖尿病增患大腸癌及肝癌機會　血糖受控可降三成風險

糖尿病除了會併發心臟病、中風、腎衰竭、失明（即俗稱糖尿上眼）等一系列疾病，原來與癌症也息息相關。港大醫學院研究發現，血糖控制得宜可降低患大腸癌風險28%、患肝癌風險更可降低30%，研究成果已於國際知名醫學期刊《腸胃》（Gut）及《營養藥理學與治療學》（Alimentary Pharmacology & Therapeutics）發表。港大醫學院表示，研究反映控制血糖有效防治大腸癌和肝癌，糖尿病患者應嚴格控制血糖以減低相關風險。

根據醫管局癌症資料統計中心數據，大腸癌和肝癌是本港第二和第五最常見癌症，2021年分別錄得5,899宗及1,771宗新症；同年分別有2,298名及1,447名患者死亡，為第二和第三最致命癌症。港大醫學院研究團隊利用醫管局資料庫數據，於2005至2013年間辨識出88,468名新確診糖尿病患者，並持續追蹤其狀況，最長追蹤13年，當中1,229人患大腸癌，比率為1.4%。團隊發現，若將平均糖化血紅蛋白水平（即紅血球血紅蛋白與葡萄糖結合的比例）控制於7%以下，可將大腸癌及大腸腺瘤風險分別降低28%及13%，而平均糖化血紅蛋白水平愈高，大腸癌整體風險愈高，若水平高於8.5%將增加58%風險。

團隊另於2001至2016年間，辨識出146,430名新確診糖尿病患者，最長追蹤17年，當中1,099人患肝癌、1,430人患肝臟失代償（即出現黃疸、眼白變黃、腹水、肝昏迷等併發症）、978人死於肝臟相關疾病。研究發現，若將平均糖化血紅蛋白水平控制於7%以下，可降低30%肝癌風險，肝臟失代償及肝臟相關死亡風險亦分別減低達24%及30%；若平均糖化血紅蛋白水平高於9%，肝癌風險更會增加71%。

研究團隊表示，除了目前已知的大腸癌篩檢和抗肝炎病毒治療外，研究結果強調糖尿病患者應嚴格控制血糖，以減低大腸癌和肝癌的風險，特別是對於慢性乙型和丙型肝炎感染、脂肪肝等高風險族群，血糖控制得宜尤其有效防治肝癌。團隊希望研究能喚起更多患者對血糖控制的重視，並積極參與自身健康管理。