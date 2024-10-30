陸海警船現金門水域　台派海巡艇驅離

縱使強烈颱風「康妮」來襲，台灣金門海域周三（30日）陣風高達10至11級，大陸海警船仍連續第3天現身金門限制水域，台海巡署雷達偵獲後立即調派4艘巡防艇應對驅離，歷時超過兩小時。

台海巡署指，金馬澎分署周三早上8時許偵獲舷號「14512」、「14609」、「14603」及「14602」大陸海警船，分別自金門復興嶼、翟山西南、翟山東南及料羅南方駛入金門限制水域，台方遂派巡防艇以一對一方式對應，並廣播警告，要求陸方海警船立即轉向離開台方水域，一眾大陸海警船同日早上11時左右駛離。台海巡署表示，大陸海警船在交通繁忙重要航道對台展開灰帶威脅，嚴重影響海上航行安全，更加劇兩岸隔閡，撕裂兩地人民情感，無益雙方對等交流，應立即停止類似侵擾行為。

另一邊廂，大陸海警周三宣布，福建海警於金門附近海域依法展開常態化執法巡查。自10月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的大陸漁民合法正當權益及生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行及作業秩序。