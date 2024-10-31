屯門私家車衝燈險撞BB車　網民痛斥司機「你爭啲殺咗個小朋友呀！」

屯門險發生房車撞嬰兒車意外。網上瘋傳一段長21秒車Cam片，顯示在昨日(30日)下午接近1時，一輛置有車Cam的汽車沿屯門青山公路大㰖段快線往黃金海岸方向，當駛至近小秀村對出收慢車速停紅燈，但慢線一輛深色房車司機疑未有留意燈號衝紅燈，適時，一名女子推着一輛載有孩童的嬰兒車橫過馬路，赫見房車駛至，女子在千鈞一髮間將嬰兒車拉回行人路上，房車與嬰兒車相距僅咫尺，擦身而過，期間拍下影片的車輛上有男女見到驚險一幕驚呼連連。

此時，房車衝燈駛過行人過路處時，司機才如夢初醒，發現有人橫過馬路，急忙扭右軚閃避，其後沿快線行駛，再駛到附近巴士站停下，影片亦於此結束。事件中，未知司機有否落車查看險被撞及推嬰兒車女子，而涉事房車車牌英文字母為「FU」的特權車。

網民睇片後紛紛留言鬧爆該名司機，「你爭啲殺左(咗)個小朋友呀！」、「呢條友真係要告，爭啲害人一家大細。」、「唔知講咩好...總之呢個人一定要捉到佢」、「判監才有阻嚇性，等佢在監中反思自己行為」、「釘牌啦」，亦有人指涉事房車為FU英文字母車牌，「FU牌告咗都無用」、「咪放過佢呀! 危駕梗!!但佢FU牌,檢控有難度....」

根據運輸署資料顯示，以「FV」或「FU」英文字母為前綴的車牌，是根據香港法例第374E章《道路交通（車輛登記及領牌）規例》第31條，向本港境外地方登記的車輛簽發「國際通行許可證」時，按規例第34（1）條配予有關車輛，當中包括從外地或中國內地帶進香港作暫時或短期性使用的車輛。

早年有前線警員指出，掛上「FV」、「FU」車牌的是內地註冊車輛，毋須在車頭貼出行車證，即使警員發現這些車輛違例泊車，基於沒有足夠車輛資料，發出的告票只能抄下車牌號碼，最終會變成廢票。有關警員解釋道，「FV」、「FU」牌司機違例，可以照罰，但違例泊車只會抄到車牌號碼，欠其他資料，中央檢控組會取消張告票「真係無得搞！」