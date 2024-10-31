東方日報A1：港女遺體滯富國島　家屬煎熬

陽光與海灘聞名的越南富國島近年成為新旅遊熱點，吸引不少港人前往度假。本報近日接獲市民求助，指其胞妹與3名家人於月中自行往當地旅遊，期間胞妹在島上參加水上滑翔傘（又稱海上拖曳傘）活動時遇意外，胞妹不幸身亡。家人傷心欲絕，盼早日將妹妹遺體運回香港處理身後事，但當地執法部門聲稱要調查，如今11日過去，妹妹的死亡證沒能發出，至今仍滯留當地，家人盼港府伸出援手。入境處證實接獲家屬求助，已即時透過中國駐當地大使館向當地及相關部門了解情況，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助。有保險界人士指，若當事人有購買旅遊保險，部分保險公司會承包善後工作，包括將遺體運返香港。

讀者陳先生向本報求助，指他同母異父的3個妹妹與母親本月19日到越南富國島旅行，原定24日返港。豈料她們抵達當地翌日，就發生悲劇，四妹謝惠恩遇難身亡。陳先生表示，家人當時聘用了一名懂普通話的當地嚮導，20日的行程是到一個外島玩水上滑翔傘。陳引述妹妹指，當日天氣一般，海面風浪頗大，參加者要先乘快艇到海中心的一個浮島上，當日兩名妹妹準備玩水上滑翔傘，獲安排兩人一傘，她們穿上救生衣及扣上滑翔傘後，由快艇拖着滑翔傘迎風升空。

豈料，負責拖曳的快艇啟動後，兩名妹妹的滑翔傘未能飛起，兩人反被連人帶傘捲進大海，小妹及時解開了安全扣，未幾便浮上水面獲救。但四妹卻被海水淹沒，一段時間後才被救起，「佢救番上嚟時仲有呼吸心跳，有人幫佢做心外壓，佢吐咗啲水出嚟」，及後被送上岸，召救護車送往當地醫院急救。陳先生指，四妹送到醫院仍有心跳，以為她能「大步檻過」，他說時嗚咽起來「去咗醫院但救唔番，嗰度好似診所咁好落後」，當地發出的醫療文件指謝惠恩「死於醫院外」（died outside the hospital）。外遊釀慘劇，各人都大受打擊，由於母親年邁，一名妹妹陪她先行回港，另一人則在當地善後。

陳先生說，家人曾向當地執法部門說不追究責任，只盼盡快將遺體運返香港辦理身後事。惟「當地執法部門以調查為由」，到現在仍沒下文，陳指11日過去，還未發出死亡證，他們向當地中國大使館求助，又聯絡香港入境處要求協助。

陳指當地導遊事後亦有協助他們與當地執法部門協商，「佢哋話間公司畀咗啲錢，但都係未得，暫時就未向我哋收錢」，陳連日在本港向各部門申請手續，得知要從越南富國島運送遺體返港也不易，因當地沒有適合的貨機，要迂迴地先將遺體運到胡志明市再轉機返港，「我都問晒殯儀館嗰啲，但就係差嗰啲文件未批，依家咩都做唔到」。幸家人出發前均有購買旅遊保險，保險公司初步指會承擔相關運輸及醫療等費用，待進一步確認事件後再商討賠償事宜。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄就指，只要事主購買了旅遊保險，保險公司會按承保事項、保額等多項因素決定賠償金額，難以一概而論，惟他指部分保險項目已包括旅客在外地身故後處理手續，包括將遺體從當地運返香港。至於遺體滯留當地時間，他估計涉及意外調查需要醫療及驗屍報告等文件，惟一般而言會先讓遺體回港，再繼續調查工作。

入境處發言人指，中國駐越南大使館在接獲轉介後，已即時與當事人家屬聯繫，並與當地相關單位跟進加快處理當事人相關後事處理事宜，包括辦理死亡證等。入境處會繼續與當事人家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

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