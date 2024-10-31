家人相繼患癌離世6旬男陷痛苦深淵 走出抑鬱靠同路人鼓勵
2024年10月31日 07:00
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精神健康綜合社區中心創薈坊為受精神問題困擾人士提供一站式服務。
抑鬱是都市常見病，輔導機構精神健康綜合社區中心創薈坊(沙田)現有2,000名會員，大部分會員50歲以上，患有抑鬱症會員佔了五成至六成。精神健康諮詢委員會委員兼香港神託會社會服務總監黃宗保表示，導致這個年齡層的人士有抑鬱的原因甚多，如痛症、朋友及親戚離世或移民等。
現年61歲的「煩高」，曾是一名造船工人，工作期間意外受傷，復工後感覺同事和上司有異樣眼光，逐漸情緒低落，後來他的爸爸、媽媽及妹妹接連確診癌症，自此背上照顧家人的角色，生活壓力一直如影隨形。他坦言「兩年前左右發生咁多事，一件跟住一件，尤其係同一時間發生，癌症、病、死、照顧係同時發生，佢(上天)唔被我放假，要考驗我，後來到我太太唔係到之後，我投降了」。他在經歷多次喪親之痛，感到十分痛苦，幸好經過朋友勸慰下驚醒，而立即尋求醫生幫助，服用精神科藥物。
談到灰色感覺，他說「唔記得自己突然間處身嘅位置喺邊度，點樣嚟到呢度，就係平時唔會發生嘅事」，他曾萌生自殺念頭，經醫生評估為抑鬱症，幸而他努力走出抑鬱。
「煩高」經歷了漫長的復原路，他經醫院轉介到沙田一個精神健康綜合社區中心，在這裏參加小組活動，與其他復原人士互相扶持，目前在中心已接受7個月治療及支援。負責的社工表示，最初接觸「煩高」時，主要跟他回憶與家人及朋友的過往相處，直言「他可以去抒發，好似真喺有人明白佢，係自然嘅效果」。「煩高」表示，勇敢走出來分享自己故事，是希望自身經歷可鼓勵到更多同路人。
創薈坊表示，機構除了會處理長者的精神健康之外，亦會聯繫地區安健中心處理長者的健康問題，他們希望為長者建立一個互助的支援網絡，幫助他們找一些同路人，傾訴可以紓減壓力。