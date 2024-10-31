家人相繼患癌離世6旬男陷痛苦深淵　走出抑鬱靠同路人鼓勵

抑鬱是都市常見病，輔導機構精神健康綜合社區中心創薈坊(沙田)現有2,000名會員，大部分會員50歲以上，患有抑鬱症會員佔了五成至六成。精神健康諮詢委員會委員兼香港神託會社會服務總監黃宗保表示，導致這個年齡層的人士有抑鬱的原因甚多，如痛症、朋友及親戚離世或移民等。

現年61歲的「煩高」，曾是一名造船工人，工作期間意外受傷，復工後感覺同事和上司有異樣眼光，逐漸情緒低落，後來他的爸爸、媽媽及妹妹接連確診癌症，自此背上照顧家人的角色，生活壓力一直如影隨形。他坦言「兩年前左右發生咁多事，一件跟住一件，尤其係同一時間發生，癌症、病、死、照顧係同時發生，佢(上天)唔被我放假，要考驗我，後來到我太太唔係到之後，我投降了」。他在經歷多次喪親之痛，感到十分痛苦，幸好經過朋友勸慰下驚醒，而立即尋求醫生幫助，服用精神科藥物。

談到灰色感覺，他說「唔記得自己突然間處身嘅位置喺邊度，點樣嚟到呢度，就係平時唔會發生嘅事」，他曾萌生自殺念頭，經醫生評估為抑鬱症，幸而他努力走出抑鬱。

「煩高」經歷了漫長的復原路，他經醫院轉介到沙田一個精神健康綜合社區中心，在這裏參加小組活動，與其他復原人士互相扶持，目前在中心已接受7個月治療及支援。負責的社工表示，最初接觸「煩高」時，主要跟他回憶與家人及朋友的過往相處，直言「他可以去抒發，好似真喺有人明白佢，係自然嘅效果」。「煩高」表示，勇敢走出來分享自己故事，是希望自身經歷可鼓勵到更多同路人。

創薈坊表示，機構除了會處理長者的精神健康之外，亦會聯繫地區安健中心處理長者的健康問題，他們希望為長者建立一個互助的支援網絡，幫助他們找一些同路人，傾訴可以紓減壓力。