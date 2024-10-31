博愛醫院供借板腦　予長者居家復康訓練

本港人口持續老化，當局曾推算，65歲及以上長者比例將由2021年的20.5%，上升至2046年的36.0%，故對各種長者健康服務的需求亦將上升。博愛醫院老人科日間醫院引入遙距復康訓練，讓有需要長者借用平板電腦，在家中進行訓練。平板電腦利用動作捕捉技術收集相關數據，醫護人員可透過電子平台評估訓練成效，並調整難度。院方指，新模式令訓練更個人化及趣味性更高，亦可騰出實體訓練節數服務更多病人，預計每年服務人數可增加約25%。

博愛醫院老人科日間醫院為中風、髖關節骨折等長者提供復康訓練，目前模式為病人每周到院兩天訓練，為期8星期，合共進行16節訓練。院方指，隨着人口老化等問題，對服務構成壓力，病人亦可能因各種原因無法到院訓練。因此發展智慧訓練模式，病人每周到院一至兩次訓練，另透過借出平板電腦，每天於住所進行遙距訓練，希望令病人復康進度更快，於後期階段到院訓練次數亦可減少，騰出空間及訓練節數服務更多病人。預計新模式下每年服務人數將由520人增至650人。

據院方介紹，系統將訓練融入遊戲，目前職業治療及物理治療各有13種相關遊戲，依難易度分一至四級，以幫助病人提升自我照顧能力、改善關節活動幅度及肌肉力量，以及增強心肺功能等。病人可借用載有訓練遊戲的平板電腦，在家中進行訓練，平板電腦則會透過動作捕捉技術，收集病人反應速度、動作準確性、關節伸展幅度及完成時間等數據，治療師經雲端系統看到相關數據後，便可評估訓練成效，並依進度調整訓練項目難度。

院方指，一周兩次到院訓練對病人而言並不足夠，透過實體及遙距混合訓練模式，將可增加訓練效率。目前院方有50部平板電腦，可同時供50名病人進行遙距訓練，有33名病人正在使用；而自2月開始試驗計劃至今，約有122名病人使用服務，預計一年可供約350人使用。院方表示，會與嶺南大學合作評估計劃成效，以改良服務，展望往後與更多安老院舍合作，令受惠人數增加。