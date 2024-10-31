阿斯利康中國總裁配合調查　或涉早年醫保騙案

英國藥廠阿斯利康周三（30日）在全球官網和中國官網發消息稱，該公司全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王磊正在中國配合調查，阿斯利康中國在現任總經理的帶領下正常營運，如有要求公司將全力配合調查。業內普遍認為，王磊或與此前該公司員工涉及騙保案受查有關。

內媒指，王磊原計劃出席下月國內某大型展會，他周二（29日）早上還發布過一條朋友圈訊息，目前仍位列阿斯利康中國官網的中國領導團隊名單首位。王磊配合調查的消息傳出後，阿斯利康全球高級副總裁、阿斯利康中國總經理、腫瘤業務總經理賴明隆向全體員工發信，稱公司營運正常，自己將繼續領導公司在中國的各項業務發展。

阿斯利康未透露調查的緣由，但不久之前，內地生物科技公司百濟神州大中華區首席商務官殷敏傳出被監管機構調查。在百濟神州之前，殷敏2006年至2021年在阿斯利康工作了15年。國家醫保局前年1月通報，阿斯利康製藥有限公司工作人員涉嫌篡改腫瘤患者基因檢測結果騙取醫保基金，疑犯已全部被批捕。阿斯利康當時表示，上述違規行為是公司在內部合規檢查中發現，並主動上報協助調查。深圳市醫保局翌月稱，該局2021年7月根據舉報線索發現阿斯利康製藥有限公司工作人員涉嫌欺詐騙保，抓獲涉案17人，全部採取刑事強制措施。