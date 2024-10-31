超強颱風康妮料今登陸花東　全台停班停課

超強颱風「康妮」來勢洶洶吹向台灣，台氣象署周四（31日）指康妮移動速度快，預料當日中午至下午登陸花蓮、台東一帶，或成1949年以來10月登陸台灣的最強颱風，當晚有機會出海。5縣市有大雷雨警戒，宜蘭和花蓮甚至發布超大豪雨警報，22縣市停班停課。海陸空交通亦大受影響，其中立榮航空、華信航空周四內陸線航班全數取消，中華航空、星宇航空、台灣虎航取消的部分國際航班來往香港或澳門。

康妮的中心周四清晨位於鵝鑾鼻東南東方約160公里處，近中心最大風速每秒53米，7級風平均暴風半徑320公里。台氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，陸上警戒區域包括台灣本島各地及澎湖、金門、馬祖；海上警戒區為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。氣象署已針對14縣市發布豪雨特報，台灣北部、東半部普遍有豪雨，其中宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭、花蓮、台東、台北、新北山區、新竹山區、台中山區料有局部豪雨或大豪雨。

交通方面，多條公路周三（30日）晚開始陸續預警性封閉。台北捷運各路線將視運量及風速，調整班距或平面高架路段暫停營運；新北捷運亦延長部分班距；桃園捷運周四全日取消直達車及加班車班次；台鐵西部幹線對號列車、東部幹線、南迴線、支線周四全線停駛，西部幹線區間車基隆至彰化間中午後全面停駛，彰化至枋寮間全面停駛。