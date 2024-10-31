當局指新醫學院可參考美式4年制課程　以招收第二學位學生為主

本地醫療人手短缺，政府《施政報告》中提到支持本地大學籌建第3所醫學院，衞生官員接受電台訪問表示，為免造成惡性競爭及保持現有兩間醫學院的高質素，本港現時的醫科課程是6年，而第三間醫學院可以參考採用4年制的美式課程，以招收第二學位學生為主，學生一般毋須再在醫學院修讀一般的基礎課程，這樣可使本港多一個收生途徑，這些學生亦會較為成熟，同時可以招收非本地學生，吸引更多人才來港，所有醫學生畢業後會獲發在港執業的牌照，相信他們選擇來港讀醫，大多數都會留港發展。

新醫學院營辦之初，衞生官員預計最少要取錄50名學生，以合乎成本效益，其後再視乎需要適當增加學額。新醫學院和大學本部一定要相鄰近，以便臨床教學，考慮到北部都會區未來人口會大幅增長，一定會有醫院在附近提供服務，加上未來北都會有大學教育城，是較為合理的配搭，因此選擇了北都牛潭尾預留土地發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。衞生官員又稱，新醫學要保持高質素又不不分薄現有兩間醫學院資源，就要有錯位發展，以創新營運模式，例如資金可否毋須全部由政府負責，而用其他途徑籌集等等。另外，營辦第三間醫學院，首要確保培訓出有能力的臨床醫生，科研不一定要醫學院做，但如果能同時發展科研，政府一定支持。