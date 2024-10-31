共創明「Teen」計劃招募第三期學員　報名11月20日截止

共創明「Teen」計劃今日(31日)開始招募第三期學員，預計招募4,000人。來自弱勢社群家庭，尤其居於「劏房」的中一至中四學生由今日起可透過「計劃」的流動應用程式報名，截止日期為11月20日。

計劃通過政、商、民合作，聚焦扶助來自弱勢社群家庭的中一至中四學生，並包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。「計劃」基礎訓練為期一年，通過師友配對和有系統的活動安排，包括迎新活動、基礎訓練、多元團體活動及內地學習交流團等，讓學員開闊眼界，加強自信，建立正向的人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。

此外，「計劃」會向學員提供的5,000元啟動資金，在友師指導下實踐個人發展規劃。學員在成功完成「計劃」後，另會獲發5,000元獎學金，他們可應用在「計劃」期間學會的理財觀念，自行決定用途。學員成功完成一年的密集基礎訓練後會自動成為「校友會」會員，繼續參與由「校友會」舉辦的不同類型活動及工作體驗／實習計劃，以擴闊社交網絡及延續成效。