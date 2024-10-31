海南山泥傾瀉3死　上海料迎破紀錄大雨

中央氣象台周四（31日）繼續發布颱風橙色預警，超強颱風康妮料為浙江和上海帶來同期罕見破紀錄大雨，上海或迎1981年以來11月最大降雨。受颱風「潭美」殘渦和冷空氣影響，海南瓊海出現持續大範圍強降雨，183個村莊被淹，瓊中黎族苗族自治縣周三（30日）發生山泥傾瀉，至少3死4傷。

瓊海市此次強降雨持續時間長、累積雨量大，市區所有高速路口均被水淹，無法通行。市內13個鎮區不同程度受災，其中萬泉河沿岸的7個鎮受洪災影響最嚴重，石壁鎮和龍江鎮受災嚴重，通訊中斷，通行受阻。該市周一至周三平均雨量377.4毫米，萬泉河嘉積站、塔洋河塔洋站、加浪河導寨站的水位超出警戒線。全市42條供電線路中斷，22處公路發生阻斷，截至周三已疏散逾1.7萬人。瓊中縣長征鎮什仍村委會衝打林村周三早上發生山泥傾瀉，導致6個貨櫃箱板房被埋壓。部分被困者成功自救或互助逃生，但仍有3人被困，救出後證實不治。

中央氣象台預測，康妮在台灣東部沿海登陸後穿過該島，於周五（31日）夜間進入台海，以後在福建、浙江近海逐漸轉向東北方向移動，並逐漸變性為溫帶氣旋。仍不排除在福建、浙江近海東北行過程中登陸的可能性。福建東北部、浙江中東部、上海、江蘇南部等地未來兩天料有暴雨，其中福建東北部、浙江東部等地部分地區有100至220毫米大暴雨。