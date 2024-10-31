彩虹邨重建部分街坊盼原址安置　議員建議調遷至邨內空置單位

彩虹邨重建方案出爐，邨內11座樓將分三期重建，整個重建方案從第一期住戶入伙至最後一期住戶入伙，預計需要約15年完成。當局計劃先清拆金碧樓、碧海樓、丹鳳樓及兩所空置校舍，受第一期重建影響的居民將搬到2028至2029年入伙的新美東邨。受第二、三期清拆影響的其餘約三分之二住戶將會搬遷至重建後的新彩虹邨。

議員鄧家彪今早在電台節目表示，關注第一期住戶的安置問題，當中有三至四成居民屬於長者，部分人對該區有情意結，希望留在原址。他建議當局讓第二期、第三期居民優先購買綠置居，以騰出單位讓第一期住戶遷入。邨內商戶方面，鄧指出，他們大多做街坊生意，重建搬遷後難以保留顧客網絡，加上附近新建屋邨不多，商舖由房署作為業主未有同區安置空間。

該區區議員莫健榮則指，不同住戶對安置有不同選擇，有街坊希望早日遷出至新美東邨，有街坊傾向購買綠置居；亦有街坊希望可以留在彩虹邨，曾向署方反映是否可先邨內調遷至第二或第三期的空置單位。

議員顏汶羽亦提到，彩虹迴旋處現時經常塞車，形容方案中的交通改善工程只是「小修小補」。他建議當局在新清水灣道興建一條橫跨彩虹邨的行車天橋往返太子道東，避免車流增加。