第19屆國際環保博覽一連四日舉行　訪客可體驗氫燃料電池巴士

第十九屆國際環保博覽10月30日至11月2日在亞洲國際博覽館舉行。今屆博覽以「推動綠色創科 實現雙碳目標」為主題，邀得中國內地、東盟各省市約40個代表團約190名官員參與，並匯聚國際展商、業界人士展示前沿綠色解決方案、交流意見和分享經驗。

環境局今年繼續參展。展覽分為「智能科技」、「節能與環保建築」、「社區減廢」和「綠色運輸」4大展區，展示港府在減碳方面的各項措施和成果。「智能科技」展區介紹應用在日常環保工作中的高科技，包括人工智能環境空氣滋擾偵查機械狗、5G網狀網絡採樣機械人隊、人工智能海岸清潔監察系統和AI建築噪音識別系統；「節能與環保建築」展區介紹機電創科網上平台和區域供冷系統的可持續發展；「社區減廢」展區介紹智能回收；「綠色運輸」展區介紹香港氫能的最新發展，並展出香港首部氫能洗街車。另外，為配合環境局今年公布的《香港氫能發展策略》，訪客可於博覽第二及第四日體驗乘搭氫燃料電池雙層巴士。

環境及生態局局長謝展寰表示，國際環保博覽是一個討論和推進實現可持續未來的黃金機會，而綠色創新科技對我們的減碳工作至為重要。將於博覽看到世界各地在新能源、應對氣候變化和其他環境相關領域的最新創科技術。政府透過多項措施，加快推動綠色低碳轉型和發展新能源、新質生產力及綠色科研產業，引領香港邁向碳中和。