搗屯門工廈私煙製造工場　檢逾2200萬元貨拘黑工

海關早前接獲線報指屯門區工廠有人非法製煙，經調查後鎖定區內一工廈單位。於本周二(29日)傍晚時分，海關人員展開監視期間，發現7名男女同一時間步出目標單位。人員截查該7名男女，並將他們帶返單位進行搜查。人員發現單位內有一條完整的香煙生產線，檢獲約330萬支私煙、約1,100公斤煙絲、大量散裝煙、未合乎規格、損毀的香煙，估計市值2,200萬港元，應課稅值約1,500萬港元。

據悉，私煙集團聘請黑工製煙，他們在面積約5000平方呎的工場內生活及工作。工場的宿舍有廁房、爐具、雪櫃、梳化、上下架床、有廁所及晾衫地方，至於工場有生產機器，包括捲煙機、包裝機、壓縮機、大量煙絲、香煙外盒、濾嘴、捲煙紙等。此外，工場設有土炮方式的過濾系統，以減低生產程序時產生的粉塵。

海關指出工場環境可釀黑工足不出戶，防止因多次出入而被人發現，增加海關追查的難度。經過專業諮詢後，相信如生產線24小時運作，每日大約可生產100萬支私煙。海關初步調查相信，不法分子為避免製煙過程製造躁音及太多粉塵，引起懷疑，只會日間運作，加上人手不多，估計每日製造約30至40萬支私煙。

另外，私煙集團出貨時，會用紙巾外盒掩飾藏放條裝香煙。人員在現場發現不同的香煙外盒，但香煙口味全部一樣。涉案香煙為香港常見的香煙，外盒上有日文健康警告字句，偽裝成日本煙，估計供應本地市場。私煙集團大約以500港元日薪薪酬，利用雙程證的便利，利誘黑工24小時在工場內工作。

被捕的7名男女(35至63歲)，其中3男3女為雙程證人士，餘下1人為本地男子。7人將會被起訴，在明日(11月1日)於屯門裁判法院提堂。

海關指工場衞生環境惡劣，香煙品質沒有監管，亦欠缺消毒程序，不排除吸食有關香煙會對身體造成嚴重影響。